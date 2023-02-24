Китай представил план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине

Так, в заявлении говорится о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, единообразного применения международного права, отказа от использования двойных стандартов. Кроме того, в КНР призвали отказаться от менталитета холодной войны, должным образом учитывать интересы безопасности и озабоченности стран. Также Пекин отмечает необходимость прекратить боевые действия, остановить конфликт, «не подливать масла в огонь» и возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом.

В МИД Китая подчеркнули, что переговоры — единственный реальный выход из кризиса, и следует создать условия и предоставить платформу для диалога, отмечает телеканал «360». КНР призвала поддерживать меры по смягчению последствий гуманитарных кризисов, создать более благоприятные условия для обмена военнопленными, защищать гражданских лиц и пленных.

Также в предложениях Пекина говорится о необходимости противостоять нападениям на мирные ядерные объекты (АЭС), недопустимости использования применения ядерного оружия, пишет Ura.ru.

Кроме того, Китай призвал выполнять условия зерновой сделки и отметил, что инициатива КНР по международному сотрудничеству в области продовольственной безопасности может помочь в решении проблемы мирового продовольственного кризиса. Также Пекин не согласился со злоупотреблением односторонними санкциями и призвал обеспечить стабильность цепочек производства, поставок, противостоять политизации глобальной экономической системы.

В заключительном пункте заявления отмечается, что КНР готова оказать помощь в восстановлении в зоне конфликта после украинского кризиса.

