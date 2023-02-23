Лукашенко заявил, что мир должен услышать позицию Китая по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что ни одна проблема в мире в астоящее время не может решаться без участия Пекина, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, это касается и конфликта на Украине, и поэтому всем заинтересованным сторонам следует услышать позицию Китая, чтобы избежать серьёзных последствий.

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине... И если это послание... не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что считает Киев виновным в срыве реализации мирного договора, который обсуждался на переговорах весной прошлого года, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКитайСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко
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