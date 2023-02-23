Лукашенко заявил, что мир должен услышать позицию Китая по Украине

По его мнению, это касается и конфликта на Украине, и поэтому всем заинтересованным сторонам следует услышать позицию Китая, чтобы избежать серьёзных последствий.

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине... И если это послание... не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что считает Киев виновным в срыве реализации мирного договора, который обсуждался на переговорах весной прошлого года, сообщает НСН.