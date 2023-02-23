СМИ: США могут опубликовать разведданные о потенциальной передаче Китаем оружия России
США изучают возможность раскрытия разведывательных данных, которые якобы свидетельствуют о рассмотрении Китаем вопроса о поставках вооружений России. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, Пекин может не предоставлять Москве передовое оружие, а лишь содействовать в пополнении арсенала или в поставках позиций, которые Россия не смогла произвести из-за санкций (например электроники).
Издание отмечает, что Вашингтон работает над рассекречиванием данных для потенциальной публикации. Однако окончательного решения о раскрытии информации или возможных сроках еще не принято.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил опасения, что Китай якобы рассматривает возможность передать РФ летальное оружие. Позже Пекин решительно опроверг якобы планируемую помощь Москве с вооружениями и призвал США перестать распространять дезинформацию, пишет Ura.ru.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон пока не фиксирует поставок китайских вооружений российской стороне, напоминает телеканал «360».
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