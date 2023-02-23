Китайский расклад. Предложения КНР по Украине влияют на мир
Позиция Китая по Украине способна влиять на развитие событий в мире6 а для России может оказаться опасной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что ни одна проблема в мире в астоящее время не может решаться без участия Пекина, сообщает РИА Новости. По его мнению, это касается и конфликта на Украине, и поэтому всем заинтересованным сторонам следует услышать позицию Китая, чтобы избежать серьёзных последствий.
Член палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что война американского президента Джо Байдена на Украине стала подарком Пекину, преподнесенным на красивой тарелке, сообщила она в Twitter.
По мнению Грин, министерство обороны США должно заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Москвой и Пекином.
Похожей точки зрения придерживается экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с главой государства Джо Байденом.
Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
«Конечно, для Трампа Украина на первом месте с конца, не в приоритете. Для него это разменная монета в большой игре между Россией, США и Китаем. Вопрос в реализации. Настроения у простых американцев в отношении Украины не были критическими, до этого был Ирак и Афганистан, куда были потрачены триллионы долларов. Украина это вообще капля в море, плюс население мало слушают, им манипулируют. Вряд ли американские граждане способны повлиять на политический курс. Байден на втором сроке – это фантастика, потому что главное ограничение – это возраст, какой из него президент? Трамп свои возможности понимает, имеет потенциал, у него хорошие шансы, но строить схемы сейчас пока очень рискованно», - заключил американист.
Но и Россия не может положиться на Китай, потому что у Пекина имеются собственные интересы относительно Москвы, он хочет поставить страну в критическую зависимость от своих поставок, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.
«Например, Китай запретит фирме DJI и другим продавать Mavic (квадрокоптер – ред. НСН). Представляйте, что случится на фронте на Украине буквально через две-три недели после такого? Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. Чем Запад был всегда удобнее, так это тем, что он никогда не был единым, даже под влиянием США. В отношениях с одними странами можно было уступать, с другими странами продавливать свои условия. А здесь у нас практически единственный монополист, который будет выкручивать руки и диктовать свои условия. При этом США продемонстрировали, что у них есть мощные рычаги давления на Китай, тот же Тайвань», - резюмировал Котков.
Заявления ряда западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС. По её словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров в Москве не обсуждали «китайский план» по урегулированию ситуации на Украине. Отношения России и Китая «крепкие как скала», заявил Ван И в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он выразил уверенность, что партнерство Москвы и Пекина выдержит испытания международной нестабильностью, пишет НСН.
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