Китайский расклад. Предложения КНР по Украине влияют на мир

Но и Россия не может положиться на Китай, потому что у Пекина имеются собственные интересы относительно Москвы, он хочет поставить страну в критическую зависимость от своих поставок, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.

«Например, Китай запретит фирме DJI и другим продавать Mavic (квадрокоптер – ред. НСН). Представляйте, что случится на фронте на Украине буквально через две-три недели после такого? Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. Чем Запад был всегда удобнее, так это тем, что он никогда не был единым, даже под влиянием США. В отношениях с одними странами можно было уступать, с другими странами продавливать свои условия. А здесь у нас практически единственный монополист, который будет выкручивать руки и диктовать свои условия. При этом США продемонстрировали, что у них есть мощные рычаги давления на Китай, тот же Тайвань», - резюмировал Котков.

Заявления ряда западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС. По её словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров в Москве не обсуждали «китайский план» по урегулированию ситуации на Украине. Отношения России и Китая «крепкие как скала», заявил Ван И в беседе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он выразил уверенность, что партнерство Москвы и Пекина выдержит испытания международной нестабильностью, пишет НСН.









