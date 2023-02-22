Китай будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине
КНР будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член политбюро КПК Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, Пекин намерен играть конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинского конфликта.
Член политбюро КПК также подчеркнул, что его страна признательна России за ее готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров.
Ранее, как сообщала НСН, Ван И назвал отношения России и Китая «прочными как скала».
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