Китай будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине

КНР будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член политбюро КПК Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, Пекин намерен играть конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинского конфликта.

Ван И: Ожидаю выход на новые договоренности Китая и России

Член политбюро КПК также подчеркнул, что его страна признательна России за ее готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров.

Ранее, как сообщала НСН, Ван И назвал отношения России и Китая «прочными как скала».

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Фото: telegram.org
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