Китай будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине

КНР будет придерживаться объективной и беспристрастной позиции по кризису на Украине. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, член политбюро КПК Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, Пекин намерен играть конструктивную роль в политическом урегулировании российско-украинского конфликта.