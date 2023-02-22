«Диктует условия»: Почему Россия не может положиться на Китай

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, добавив, что он может достичь $200 млрд раньше 2024 года. По его словам, российско-китайские отношения развиваются так, как было запланировано и в предыдущие годы. Кирилл Котков отметил, что Китаю удобно иметь рядом с собой экономически слабого партнера.

«Россия может полагаться только на саму себя. У Китая относительно России имеются свои интересы. Он заинтересован в том, чтобы не только иметь крепкий и дружественный тыл в лице России, но и в том, чтобы иметь рядом с собой слабого, а также экономически, а позже и политически, полностью зависимого от него партнера. Китай никогда не заявлял, что он является союзником России, он все время стремится сохранить за собой свободу маневра. Экономические отношения России и Китая растут, но экономические отношения Китая с ЕС и США намного превосходят их», - сказал Котков.

Он отметил, что Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. По словам Коткова, Китай является монополистом на российском рынке, в связи с чем может диктовать свои условия.