«Диктует условия»: Почему Россия не может положиться на Китай
Китай никогда не заявлял, что является союзником России, он все время стремится сохранить за собой свободу маневра, отметил в эфире НСН Кирилл Котков.
Россия не может положиться на Китай, потому что у Пекина имеются собственные интересы относительно Москвы, он хочет поставить страну в критическую зависимость от своих поставок, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.
Накануне президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, добавив, что он может достичь $200 млрд раньше 2024 года. По его словам, российско-китайские отношения развиваются так, как было запланировано и в предыдущие годы. Кирилл Котков отметил, что Китаю удобно иметь рядом с собой экономически слабого партнера.
«Россия может полагаться только на саму себя. У Китая относительно России имеются свои интересы. Он заинтересован в том, чтобы не только иметь крепкий и дружественный тыл в лице России, но и в том, чтобы иметь рядом с собой слабого, а также экономически, а позже и политически, полностью зависимого от него партнера. Китай никогда не заявлял, что он является союзником России, он все время стремится сохранить за собой свободу маневра. Экономические отношения России и Китая растут, но экономические отношения Китая с ЕС и США намного превосходят их», - сказал Котков.
Он отметил, что Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. По словам Коткова, Китай является монополистом на российском рынке, в связи с чем может диктовать свои условия.
«Например, Китай запретит фирме DJI и другим продавать Mavic (квадрокоптер – ред. НСН). Представляйте, что случится на фронте на Украине буквально через две-три недели после такого? Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. Чем Запад был всегда удобнее, так это тем, что он никогда не был единым, даже под влиянием США. В отношениях с одними странами можно было уступать, с другими странами продавливать свои условия. А здесь у нас практически единственный монополист, который будет выкручивать руки и диктовать свои условия. При этом США продемонстрировали, что у них есть мощные рычаги давления на Китай, тот же Тайвань», - резюмировал Котков.
Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот Китая и России в 2022 году увеличился на 29,3% к предыдущему году и достиг рекордных $190,3 млрд. Так, в прошлом году Китай увеличил поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров, сообщает НСН.
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