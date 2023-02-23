Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю

Она также выразила уверенность, что Пентагон должен заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Москвой и Пекином.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с президентом Джо Байденом.

