Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю
Война американского президента Джо Байдена на Украине стала подарком Китаю, преподнесенным Пекину на красивой тарелке, сообщила в Twitter член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Она также выразила уверенность, что Пентагон должен заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Москвой и Пекином.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с президентом Джо Байденом.
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