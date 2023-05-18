СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в выборах президента США
Губернатор штата Флорида Рон Десантис на предстоящей неделе официально объявит о своем решении баллотироваться на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, сообщает Wall Street Journal.
Десантис считается главным конкурентом экс-главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах главы государства.
Подробности мероприятия, которое ознаменует официальное участие губернатора в президентской компании, пока не были объявлены.
Ранее Трампу предсказали президентское кресло в случае честных выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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