СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в выборах президента США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис на предстоящей неделе официально объявит о своем решении баллотироваться на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, сообщает Wall Street Journal.

СМИ: Губернатор Флориды хочет баллотироваться в президенты США

Десантис считается главным конкурентом экс-главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах главы государства.

Подробности мероприятия, которое ознаменует официальное участие губернатора в президентской компании, пока не были объявлены.

Ранее Трампу предсказали президентское кресло в случае честных выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАФлорида

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