СМИ: кандидат в президенты США Хейли обмолвилась о союзе с Россией

Позже пресс-секретарь опредвыборного штаба Хейли опровергл это высказывание кандидата, пишет Associated Press.

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — отметила политик.



После ее интервью пресс-секретарь Кен Фарнасо подчеркнул, что «никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли». На этом основании он заявил, что кандидат в президенты США оговорилась.



«Это совершенно нелепо, она явно оговорилась», — заявил он.

Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что сомневается в способности Байдена пережить второй срок в Белом доме. Ранее политик сообщил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».





