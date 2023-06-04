СМИ: кандидат в президенты США Хейли обмолвилась о союзе с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли считает, что Соединенным Штатам необходимо объединяться с другими странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказала в ходе интервью WMUR-TV.

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Позже пресс-секретарь опредвыборного штаба Хейли опровергл это высказывание кандидата, пишет Associated Press.

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — отметила политик.

После ее интервью пресс-секретарь Кен Фарнасо подчеркнул, что «никто не был жестче по отношению к России, чем Никки Хейли». На этом основании он заявил, что кандидат в президенты США оговорилась.

«Это совершенно нелепо, она явно оговорилась», — заявил он.

Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что сомневается в способности Байдена пережить второй срок в Белом доме. Ранее политик сообщил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: flickr.com // United States Mission Geneva
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