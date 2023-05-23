Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года

Суд по делу бывшего президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации документов начнется в марте следующего года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Клинтон считает, что победа Трампа на президентских выборах положит конец Украине

«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», - передает телеканал.

Рассмотрение дела придется на период праймериз, в котором определятся кандидаты от каждой партии на президентских выборах.

Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что у Федерального бюро расследований (ФБР) не было доказательств связи Трампа с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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