Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года
23 мая 202323:23
Суд по делу бывшего президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации документов начнется в марте следующего года. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», - передает телеканал.
Рассмотрение дела придется на период праймериз, в котором определятся кандидаты от каждой партии на президентских выборах.
Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что у Федерального бюро расследований (ФБР) не было доказательств связи Трампа с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru