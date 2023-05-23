Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года

«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», - передает телеканал.

Рассмотрение дела придется на период праймериз, в котором определятся кандидаты от каждой партии на президентских выборах.

Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что у Федерального бюро расследований (ФБР) не было доказательств связи Трампа с Россией, передает «Радиоточка НСН».

