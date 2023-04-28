«Всех порвал!»: Трампу предсказали президентское кресло в случае честных выборов

«Этим двум ребятам еще надо дожить до ноября 2024 года. Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец. На данный момент Трамп самый сильный», - заметил Домрин.

По его словам, Трамп выглядит самым сильным кандидатом от республиканцев, а демократы и вовсе его боятся.

«Республиканец Рон Десантис сильный парень, конечно, но он региональный лидер, он губернатор Флориды, ему 44 года. Элементарно он может эту кампанию пропустить, чтобы пойти на следующие выборы. А сейчас Трамп – это самый сильный человек. Ему создает популярность то, что демократы его боятся, отсюда все эти уголовные расследования. А где тогда расследования против Байдена, против коррупции в его администрации? Если выборы будут честными, как в 2016 году, то побеждает Трамп. Но у меня есть очень большие сомнения, что выборы будут честными», - рассказал собеседник НСН.

В случае переизбрания экс-президент США Дональд Трамп попытается помириться с Россией, чтобы усилить позиции Штатов в противостоянии с Китаем, заявил ранее «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

