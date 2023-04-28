Американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году

Аналитик Чарльз Ортеп считает, что у действующего президента мало шансов переизбраться. Если Трамп сможет принять участие в выборах, то легко победит оппонента, уверен эксперт.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен назвал ошибочным решение главы Белого дома идти на второй срок. По его мнению, Демократическая партия вряд ли сможет подобрать достойного кандидата, который станет альтернативой 80-летнему Байдену.

Глава Белого дома на этой неделе объявил о выдвижении на второй срок. Трамп полагает, что повторное участие Байдена в предвыборной гонке может привести к новой мировой войне, передает «Радиоточка НСН».

