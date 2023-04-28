Американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году
Действующий президент Джо Байден вряд ли одержит победу над республиканцем Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году, пишет РИА Новости со ссылкой на американских политологов.
Аналитик Чарльз Ортеп считает, что у действующего президента мало шансов переизбраться. Если Трамп сможет принять участие в выборах, то легко победит оппонента, уверен эксперт.
Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен назвал ошибочным решение главы Белого дома идти на второй срок. По его мнению, Демократическая партия вряд ли сможет подобрать достойного кандидата, который станет альтернативой 80-летнему Байдену.
Глава Белого дома на этой неделе объявил о выдвижении на второй срок. Трамп полагает, что повторное участие Байдена в предвыборной гонке может привести к новой мировой войне, передает «Радиоточка НСН».
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