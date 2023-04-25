«Не может по-другому»: Американист объяснил выдвижение Байдена на второй срок

Ранее 80-летний Байден официально объявил о выдвижении на второй срок в 2024 году. По мнению Блохина, у действующего американского лидера нет другого выхода.

«Он не может сказать: “Я устал, я ухожу”. Его задача — внести уверенность в электорат Демократической партии. Если Байден скажет, что отказывается от участия в предстоящих президентских выборах, он распишется в своей неэффективности как лидера страны, он покажет, что уже сейчас еле-еле управляет США», — сказал Блохин.

Собеседник НСН полагает, что сегодня в Демократической партии США нет тех, кто сможет составить конкуренцию республиканцам на президентских выборах 2024 года.

«В Демократической партии сейчас кризис лидерства, они не смогут конкурировать прежде всего с экс-президентом США Дональдом Трампом — самым популярным кандидатом от Республиканской партии. Более 60% республиканцев готовы отдать предпочтение именно ему. Ближайший конкурент Трампа среди республиканцев, которого полгода назад все прочили едва ли не в президенты США, Рональд Дион Десантис, пользуется поддержкой лишь 20%. К тому же, демократы рассматривают в качестве своего конкурента именно Трампа», — добавил он.

Блохин подчеркнул, что рейтинг поддержки Байдена сегодня крайне мал.

«Около 70% американцев выступают против Байдена. Поэтому он и вынужден действовать в текущем моменте. У рядовых граждан США как раз претензии к его неспособности управлять страной. Всем известны байденовские ляпы — он забывает, как зовут коллег, родственников, теряется во времени и в пространстве», — заявил он.

В заключение аналитик предположил, какова вероятность того, что Трампа допустят до президентских выборов.

«Понятно, что демократы сейчас пытаются по максимуму ему навредить: различные расследования, попытка посадить его в тюрьму и так далее. Сложно сказать, насколько вероятно участие Трампа в предстоящих выборах, потому что мы сегодня наблюдаем беспрецедентное развитие ситуации. Трамп бросил открытый вызов американской элите, до его прихода ничего подобного никогда не было. Были, конечно, мелкие скандальчики, но это не идет ни в какое сравнение с тем, как американский истеблишмент ополчился на экс-президента. Что интересно — Трамп не ослабевает, а только становится сильнее. И чем сильнее истеблишмент на него давит, тем выше у Трампа растет рейтинг. Ведь среднестатистические американцы понимают, что Трамп — жертва охоты на ведьм. Потому простые жители США и готовы голосовать за него», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что повторное участие Байдена в выборах может завершиться Третьей мировой войной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

