Токаев: Россия вышла на первый план как великая держава
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия вышла на первый план в качестве великой державы. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, пишет RT.
Токаев напомнил о роли российского лидера в укреплении международного положения страны и подчеркнул, что искренне рад этому обстоятельству.
Встречу глав государств организовали в среду, 25 ноября. Во время переговоров стороны обсудили в том числе вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что между казахами и русскими исторически не было конфликтов. При этом взаимодействие двух народов формировалось на протяжении многих веков, добавил он.
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