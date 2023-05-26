Медведев: Главное, чтобы на выборах президента США не избрали парня с деменцией

Как отметил политик, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хороший парень», однако «трусоват», пишет Ura.ru.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул Медведев, говоря о том, какой кандидат в президенты США вызывает наибольшие симпатии у РФ.

При этом зампредседателя Совбеза указал, что исторически Москве было легче работать с республиканцами, отмечает RT.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. За должность поборются в том числе экс-президент Трамп и действующий глава государства Джо Байден.

