Медведев: Главное, чтобы на выборах президента США не избрали парня с деменцией
Для России главное, чтобы на грядущих президентских выборах в США не выбрали «парня с деменцией». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает РИА Новости.
Как отметил политик, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хороший парень», однако «трусоват», пишет Ura.ru.
«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул Медведев, говоря о том, какой кандидат в президенты США вызывает наибольшие симпатии у РФ.
При этом зампредседателя Совбеза указал, что исторически Москве было легче работать с республиканцами, отмечает RT.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. За должность поборются в том числе экс-президент Трамп и действующий глава государства Джо Байден.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru