Медведев: Главное, чтобы на выборах президента США не избрали парня с деменцией

Для России главное, чтобы на грядущих президентских выборах в США не выбрали «парня с деменцией». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает РИА Новости.

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Как отметил политик, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хороший парень», однако «трусоват», пишет Ura.ru.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул Медведев, говоря о том, какой кандидат в президенты США вызывает наибольшие симпатии у РФ.

При этом зампредседателя Совбеза указал, что исторически Москве было легче работать с республиканцами, отмечает RT.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. За должность поборются в том числе экс-президент Трамп и действующий глава государства Джо Байден.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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