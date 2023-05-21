Клинтон считает, что победа Трампа на президентских выборах положит конец Украине

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах полижет конец Украине и демократии в Штатах, сообщила Financial Times экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа

Она отметила, что не верит в его победу.

При этом политик заявила, что бывший глава государства выведет страну из НАТО.

Ранее Клинтон выразила уверенность в победе Джо Байдена на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Дональд ТрампСШАХиллари Клинтон

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