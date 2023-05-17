Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

«Президент - главный "гендиректор" страны. Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», - сказал он.