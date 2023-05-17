Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»
Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.
«Президент - главный "гендиректор" страны. Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», - сказал он.
Так, по данным опроса Gallup, рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле.
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах, если они будут проходить честно, заявил на этом фоне американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, Трамп выглядит самым сильным кандидатом от республиканцев, а демократы и вовсе его боятся.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: ВСУ используют тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении
- Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»
- Российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
- В МИД Индии после угроз из-за нефти посоветовали Боррелю посмотреть регламент ЕС
- СМИ: ЕС при расширении придется выбирать между Украиной и Турцией
- В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
- Новую самоходную пушку 2С25М могут поставить в ВС России в 2024 году
- Эксперт заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США
- В Германии исключили успех стратегии Запада на Украине
- СМИ: РФ и Индонезия обсуждают запуск прямых авиарейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru