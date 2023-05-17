Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

«Президент - главный "гендиректор" страны. Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», - сказал он.

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Так, по данным опроса Gallup, рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах, если они будут проходить честно, заявил на этом фоне американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, Трамп выглядит самым сильным кандидатом от республиканцев, а демократы и вовсе его боятся.

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ФОТО: РИА Новости
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