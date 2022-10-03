«Никаких обязательств»: НАТО не спешит воевать с Россией по просьбе Зеленского
Президенты ряда европейских стран, включая Литву и Польшу, поддерживают ускоренное вступление Украины в НАТО, но в Германии и США объясняют, почему это невозможно в ближайшее время.
Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил изданию Spiegel, что у альянса нет никаких обязательств перед Украиной в рамках коллективной самообороны, так как страна не является членом НАТО.
Таким образом он объяснил, почему альянс не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи.
«Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», - подчеркнул он.
По его словам, вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участникам которой станут 30 государств.
Именно поэтому эксперты считают, что Североатлантический альянс не позволит украинским властям вступить в альянс до завершения специальной военной операции России.
По данным New York Times, в случае принятия страны в НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Как считают эксперты, вступление Украины в альянс сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. На это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке.
«Мы… подписываем заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — написал он в своем Telegram-канале, назвав это «определяющим шагом». По его словам, де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО, а заявка поможет сделать это де-юре.
При этом ускоренная подача Украиной заявки на вступление в НАТО не означает, что это произойдет быстро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк и аналитик Евгений Норин.
«Во-первых, там достаточно долгая процедура и это не делается за три дня. Во-вторых, если они это объявят, это будет означать тотальную мировую войну. Программа по приему в НАТО – это долгая история, надо соответствовать многим формальным критериям, это касается армии, законодательства и огромного количества других норм. Это не происходит так, что они объявили и их тут же приняли. Скорее всего, Украина сейчас не соответствует формальным критериям», - сказал Норин.
Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал подобные перспективы «полной ерундой», подчеркнув, что это привело бы к большой войне.
«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно», - отметил Зюганов.
В самом альянсе стремление и упорство Украины встретили неоднозначно. Так, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сразу же заявил, что Украина не будет принята в НАТО прямо сейчас. По его словам, для вступления в блок нужно, чтобы за это проголосовали все 30 стран-партнёров по НАТО.
По данным источников, решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью и для администрации президента США Джо Байдена.
Источники издания Politico указывают, что в США сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО. Это обусловлено, в том числе, необходимостью участия американских военных в защите любого государства альянса в случае, если оно подверглось нападению.
Официальная позиция США неизменна – готовность помогать Украине, но не в рамках альянса. Так, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан накануне назвал процесс принятия Украины в НАТО несвоевременным. Как заявил Салливан, по мнению США, лучшая поддержка Украины сейчас практическая «на земле», поскольку процесс в Брюсселе займет длительное время. При этом помощник президента подчеркнул, что политика открытых дверей НАТО не меняется.
В Британии читатели газеты Daily Mail и вовсе раскритиковали план украинского президента Владимира Зеленского в ускоренном порядке вступить в Североатлантический альянс. По мнению пользователя Starsonb, Зеленский хочет развязать мировую войну. Это мнение поддержал пользователь Magodigee.
Несмотря на это, лидеры девяти стран Европы уже поддержали присоединение Украины к блоку НАТО. Об этом сообщается на сайте администрации главы Румынии Клауса Йоханниса.
«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего присоединения Украины», — говорится в их совместном заявлении.
Авторы декларации также просят Россию покинуть территорию Украины. Документ подписали главы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Северной Македонии, Черногории.
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