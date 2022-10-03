«Никаких обязательств»: НАТО не спешит воевать с Россией по просьбе Зеленского

Постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил изданию Spiegel, что у альянса нет никаких обязательств перед Украиной в рамках коллективной самообороны, так как страна не является членом НАТО.

Таким образом он объяснил, почему альянс не отзывается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи.

«Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», - подчеркнул он.

По его словам, вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участникам которой станут 30 государств.

Именно поэтому эксперты считают, что Североатлантический альянс не позволит украинским властям вступить в альянс до завершения специальной военной операции России.