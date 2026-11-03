Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького

Руководитель МХТ имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский допустил, что объединение его театра и МХАТ имени Горького однажды, вероятно, случится. Об этом пишет RT.

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По его словам, решение о слиянии театров не находится в его ведении, однако «путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2 когда-то должна закончиться».

«Я могу только предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым», - указал артист, добавив, что примирение не должно быть таким же болезненным, как разрыв.

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков заявил, что Московский губернский театр интегрируется в МХАТ имени Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТеатрыМХАТМХТ им. ЧеховаКонстантин Хабенский

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