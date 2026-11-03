Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького

По его словам, решение о слиянии театров не находится в его ведении, однако «путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2 когда-то должна закончиться».

«Я могу только предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым», - указал артист, добавив, что примирение не должно быть таким же болезненным, как разрыв.

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков заявил, что Московский губернский театр интегрируется в МХАТ имени Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».