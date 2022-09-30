«Тотальная война?»: Аналитик Норин не верит в принятие Украины в НАТО «за три дня»

Ускоренная подача Украиной заявки на вступление в НАТО не означает, что это произойдет быстро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк и аналитик Евгений Норин.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.