«Тотальная война?»: Аналитик Норин не верит в принятие Украины в НАТО «за три дня»

Украина сейчас не соответствует критериям вступления в НАТО, а ее быстрое принятие в Альянс развяжет мировую войну, сказал в эфире НСН Евгений Норин.

Ускоренная подача Украиной заявки на вступление в НАТО не означает, что это произойдет быстро, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк и аналитик Евгений Норин.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
«Во-первых, там достаточно долгая процедура и это не делается за три дня. Во-вторых, если они это объявят, это будет означать тотальную мировую войну. Программа по приему в НАТО – это долгая история, надо соответствовать многим формальным критериям, это касается армии, законодательства и огромного количества других норм. Это не происходит так, что они объявили и их тут же приняли. Скорее всего, Украина сейчас не соответствует формальным критериям», - сказал Норин.

При этом он высказал мнение, что Украина когда-нибудь все-таки станет членом Североатлантического Альянса.

«Когда-нибудь Украина, скорее всего, станет членом НАТО, но не думаю, что это произойдет прямо сейчас», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого прозвучало заявление Зеленского.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Радиоточкой НСН» ушел от ответа на вопрос, грозит ли Третьей мировой войной возможное вступление Украины в НАТО, отметив, что сейчас находится на концерте на Красной площади и готов высказать свое мнение после него.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
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