СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации

По данным газеты, в случае принятия страны в НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Как считают эксперты, вступление Украины в альянс сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. На это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.

Напомним, лидеры девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к блоку НАТО.

