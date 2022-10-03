СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации
Североатлантический альянс не позволит украинским властям вступить в альянс до завершения специальной военной операции России, сообщает New York Times.
По данным газеты, в случае принятия страны в НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Как считают эксперты, вступление Украины в альянс сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. На это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
Напомним, лидеры девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к блоку НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- Дегтярев: Отстранен от должности военный комиссар Хабаровского края
- Посол ЛНР в РФ: Необходимо освободить территории новых регионов России
- Вильфанд сообщил, когда придет солнечная золотая осень в Москву
- СМИ: Британии грозит дефицит газа
- СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации
- Кадыров: Еще одно подразделение бойцов отправлено на Украину
- Лула да Силва обошел Болсонару на президентских выборах в Бразилии
- Зеленский: Украинские военные заняли село и поселок в Херсонской области
- ЕС захотел вывести лоцманов из-под антироссийских санкций
- СМИ: НАТО опасается из-за российских «Посейдонов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru