СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации

Североатлантический альянс не позволит украинским властям вступить в альянс до завершения специальной военной операции России, сообщает New York Times.

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По данным газеты, в случае принятия страны в НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Как считают эксперты, вступление Украины в альянс сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. На это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.

Напомним, лидеры девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к блоку НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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