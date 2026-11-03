Надежда есть: Москвичей ждут солнечные дни в ноябре
3 ноября 202615:30
Валентина Лезина
Александр Шувалов сказал в пресс-центре НСН, что на этой неделе солнечных дней в Москве не будет.
Москвичам и гостям столицы не стоит ждать солнечной погоды на этой неделе. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшую неделю солнечной погоды в столичном регионе не предвидится. По моим данным, есть ненулевая вероятность, что на рубеже 11–15 ноября британский циклон двинется на восток и окажется в средней полосе и на юге России. Тогда появятся шансы на солнечную погоду», — рассказал он.
Ранее Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что устойчивый снежный покров в Москве появится ближе к декабрю.
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