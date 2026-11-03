Надежда есть: Москвичей ждут солнечные дни в ноябре

Александр Шувалов сказал в пресс-центре НСН, что на этой неделе солнечных дней в Москве не будет.

Москвичам и гостям столицы не стоит ждать солнечной погоды на этой неделе. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москву накроет гололедица, а шиномонтажи — очереди
«В ближайшую неделю солнечной погоды в столичном регионе не предвидится. По моим данным, есть ненулевая вероятность, что на рубеже 11–15 ноября британский циклон двинется на восток и окажется в средней полосе и на юге России. Тогда появятся шансы на солнечную погоду», — рассказал он.

Ранее Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что устойчивый снежный покров в Москве появится ближе к декабрю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Бжахова Алена
ТЕГИ:ПогодаПогода В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры