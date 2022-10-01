США и союзники 12-13 октября проведут заседание по поддержке Украины

«Контактная группа по обороне Украины встретится в очередной раз в Брюсселе 12 и 13 октября», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В Пентагоне напомнили, что в рамках предыдущей встречи США заявляли о необходимости обеспечить Киеву поставки взаимозаменяемых и взаимодополняемых оружия и техники.

