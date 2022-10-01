США и союзники 12-13 октября проведут заседание по поддержке Украины
1 октября 202203:36
Контактная группа США и союзников из Евросоюза и НАТО проведут заседание по Украине 12-13 октября. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Контактная группа по обороне Украины встретится в очередной раз в Брюсселе 12 и 13 октября», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
В Пентагоне напомнили, что в рамках предыдущей встречи США заявляли о необходимости обеспечить Киеву поставки взаимозаменяемых и взаимодополняемых оружия и техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru