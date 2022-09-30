Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Украина доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса.
По его словам, страна «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и поэтому подала заявку на вступление в блок в ускоренном порядке.
«Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке», — подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+37 286 / сут.
Умерли
387 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+61 225 / сут.
- Союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом
- Члены семьи Пескова попали под санкции Канады
- США ввели новый пакет санкции против России
- Байден: США поддержит Киев при попытке вернуть свои территории
- Великобритания ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной
- Анастасия Ракова приняла участие в межведомственном совещании по вопросам цифровизации российского школьного образования
- Зеленский отказался от переговоров с Россией
- Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
- В Волгограде прошел митинг-концерт «Мы вместе»
- Липецкий ЗАГС будет работать в выходные из-за ажиотажа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru