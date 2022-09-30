Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Украина доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса.

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По его словам, страна «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и поэтому подала заявку на вступление в блок в ускоренном порядке.

«Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаНАТОСпецоперацияВладимир Зеленский
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