СМИ: Заявка Киева на вступление в НАТО стала «сюрпризом» для США

Решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку об ускоренном приеме в Североатлантический альянс.

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«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — отмечает издание.

Источники указывают, что в США сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО. Это обусловлено в том числе необходимостью участия американских военных в защите любого государства альянса в случае, если оно подверглось нападению.

Как пишет Politico, Киев стремился к этим гарантиям безопасности, пока многие в Штатах оставались обеспокоены перспективой конфликта с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСШАНАТОУкраина
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