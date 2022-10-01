СМИ: Заявка Киева на вступление в НАТО стала «сюрпризом» для США
Решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку об ускоренном приеме в Североатлантический альянс.
«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — отмечает издание.
Источники указывают, что в США сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО. Это обусловлено в том числе необходимостью участия американских военных в защите любого государства альянса в случае, если оно подверглось нападению.
Как пишет Politico, Киев стремился к этим гарантиям безопасности, пока многие в Штатах оставались обеспокоены перспективой конфликта с Россией.
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