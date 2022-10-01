СМИ: Заявка Киева на вступление в НАТО стала «сюрпризом» для США

Решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку об ускоренном приеме в Североатлантический альянс.