В Татарстане умерла отдыхавшая в детском лагере 12-летняя девочка
В татарстанской Бугульме умерла отдыхавшая в детском лагере имени Губина 12-летняя девочка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Источник телеканала рассказал, что школьница приехала в лагерь 29 октября, а уже 1 ноября она пожаловалась медикам на резкое ухудшение состояния.
Врачи зафиксировали у девочки температуру 39,4 градуса и передали родителям. В итоге её госпитализировали в инфекционное отделение Бугульминской больницы, а затем перевели в Лениногорскую центральную районную больницу. Медики спасти школьницу не смогли. Причиной смерти, предположительно, стала молниеносная форма менингококковой инфекции.
«Проводится медицинское наблюдение, вакцинация по эпидемическим показаниям и химиопрофилактика всех контактных лиц – антибактериальная терапия», – заявили в Минздраве Татарстана.
Отмечается, что ещё до смерти девочки от родителей детей, отдыхавших том же в лагере, поступали жалобы на плохие бытовые условия, грубость персонала и отсутствие присмотра за воспитанниками.
Ранее двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру в одной из частных клиник Ульяновска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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