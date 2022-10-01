Боррель: Завершение конфликта на Украине практически невозможно

Боррель полагает, что ни в одной стране власти не признают «аннексию этих территорий». Из-за самостоятельного решения Кремля завершение конфликта вокруг Украины становится «практически невозможным».

Также Боррель прокомментировал намерение Киева подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Глава евродипломатии напомнил, что этот вопрос хотя и важный, но не является основным, в отличие от способности Украины к обороне.

Ране стало известно, что Анкара отказывается принять решение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей, которые подписали договоры с Россией в состав страны. Об этом сообщается на сайте МИД Турции.

