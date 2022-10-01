Боррель: Завершение конфликта на Украине практически невозможно
По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, окончание конфликта на Украине практически невозможно из-за того, что в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу 24 Horas, передает ТАСС.
Боррель полагает, что ни в одной стране власти не признают «аннексию этих территорий». Из-за самостоятельного решения Кремля завершение конфликта вокруг Украины становится «практически невозможным».
Также Боррель прокомментировал намерение Киева подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Глава евродипломатии напомнил, что этот вопрос хотя и важный, но не является основным, в отличие от способности Украины к обороне.
Ране стало известно, что Анкара отказывается принять решение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей, которые подписали договоры с Россией в состав страны. Об этом сообщается на сайте МИД Турции.
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