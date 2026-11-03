Ситуация в мире такова, что она все чаще обнаруживает иллюзорность цифровой стабильность, а значит, человеку нужно иметь под рукой наличные деньги и иные ценности, чтобы в случае чего, суметь продержаться какое-то время. Таким мнением с НСН поделился председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, экономист Валентин Катасонов.

Серийный предприниматель и Сергей Гришин посоветовал россиянам иметь подушку безопасности, которой хватило бы минимум на три месяца жизни, пишет Лента.Ru. По его словам, изначальный порог мог бы составлять 10% от заплаты. Помимо этого, посоветовал эксперт, деньги можно в ценные бумаги или дорогие, ликвидные вещи. Валентин Катасонов в свою очередь рассудил, что откладывать на «подушку» сегодня возможность есть далеко не у всех россиян.