«Купите дров»: Россиянам рассказали, как лучше всего хранить деньги
Иметь наличные деньги сегодня необходимо, время безнала закончилось, заявил НСН Валентин Катасонов.
Ситуация в мире такова, что она все чаще обнаруживает иллюзорность цифровой стабильность, а значит, человеку нужно иметь под рукой наличные деньги и иные ценности, чтобы в случае чего, суметь продержаться какое-то время. Таким мнением с НСН поделился председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, экономист Валентин Катасонов.
Серийный предприниматель и Сергей Гришин посоветовал россиянам иметь подушку безопасности, которой хватило бы минимум на три месяца жизни, пишет Лента.Ru. По его словам, изначальный порог мог бы составлять 10% от заплаты. Помимо этого, посоветовал эксперт, деньги можно в ценные бумаги или дорогие, ликвидные вещи. Валентин Катасонов в свою очередь рассудил, что откладывать на «подушку» сегодня возможность есть далеко не у всех россиян.
«Сложно сказать, сколько нужно откладывать, чтобы безбедно жить. Да и что вообще такое безбедно жить, когда, по оценкам экспертов, за чертой бедности находятся как минимум половина нашего населения. Люди экономят уже даже на еде. Поэтому, что такое безбедно жить в течение трех месяцев для человека, который уже считает себя бедным на протяжении многих лет, это достаточно сложный вопрос», – сказал Катасонов.
Тем, у кого деньги все же водятся, эксперт посоветовал не увлекаться их хранением в банках.
«Говорят о том, что никаких блокировок счетов в банках не будет, но все это только слова. Я сейчас изучаю материалы по Швеции. Там несколько лет назад говорили, что их страна будет первой в мире, которая достигнет состояния безналичного рая. А сейчас уже там прямо говорят, что пора хотя бы на месяц откладывать кэш, потому что все возможно: и интернет могут отключить, и банки могут вырубиться, удары по Дата-центрам идут, сами видите. Поэтому я бы посоветовал все же иметь какие-то наличные деньги. Все, время безнала закончилось, ребята!», – уверен Катасонов.
Но и наличку собеседник НСН предлагает во что-то вкладывать. Например, в покупку дров, а если есть излишки, то и в драгоценности.
«Можно купить гречки, риса. Тем, кто живет за городом, – дров, потому что завтра газа может не быть. А если уже все есть, то можно, например, купить серебряную или золотую монетку. Золото и в Африке золото. Кому на золото не хватает, то, как говорится, серебро – это золото бедных. Покупайте золото бедных», – дал совет экономист.
Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов оценил в беседе с НСН риски повторения в России дефолта.
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