Главы девяти стран ЕС решили поддержать вступление Украины в НАТО
Лидеры девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к блоку НАТО. Об этом сообщается на сайте администрации главы Румынии Клауса Йоханниса.
«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего присоединения Украины», — говорится в их совместном заявлении.
Главы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Северной Македонии, Черногории призывают РФ покинуть территорию Украины. Президенты также отрицают легитимность референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал процесс принятия Украины в НАТО несвоевременным. Об этом сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- Новак: Есть технические возможности отремонтировать «Северные потоки»
- Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования
- Ученые РФ создали программу для расчета свойств орбитальной космической станции
- Полиция начала проверку обладательницы титула «Миссис Крым» из-за песни «Червона Калина»
- Главы девяти стран ЕС решили поддержать вступление Украины в НАТО
- Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт
- Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен
- Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года
- Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении
- В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru