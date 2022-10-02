Главы девяти стран ЕС решили поддержать вступление Украины в НАТО

«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы, твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего присоединения Украины», — говорится в их совместном заявлении.

Главы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Северной Македонии, Черногории призывают РФ покинуть территорию Украины. Президенты также отрицают легитимность референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал процесс принятия Украины в НАТО несвоевременным. Об этом сообщает РИА Новости.

