Генсек НАТО Столтенберг исключил скорое вступление Украины в альянс

Украина не будет принята в НАТО прямо сейчас. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, для вступления в блок нужно, чтобы за это проголосовали все 30 стран-партнёров по НАТО.

«Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — отметил Столтенберг.

Три троянских коня: Какие страны ЕС и НАТО намерены поддерживать Россию

Он также добавил, что на данный момент — это главный вопрос, на котором сфокусированы все участники альянса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПомощьУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры