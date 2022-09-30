Генсек НАТО Столтенберг исключил скорое вступление Украины в альянс
Украина не будет принята в НАТО прямо сейчас. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
По его словам, для вступления в блок нужно, чтобы за это проголосовали все 30 стран-партнёров по НАТО.
«Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — отметил Столтенберг.
Он также добавил, что на данный момент — это главный вопрос, на котором сфокусированы все участники альянса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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