Генсек НАТО Столтенберг исключил скорое вступление Украины в альянс

Украина не будет принята в НАТО прямо сейчас. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, для вступления в блок нужно, чтобы за это проголосовали все 30 стран-партнёров по НАТО.

«Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — отметил Столтенберг.