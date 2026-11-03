Россияне получили возможность сменить оператора связи через «Госуслуги»
Россияне получили возможность сменить оператора связи и сохранить мобильный номер через «Госуслуги». Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает RT.
В ведомстве указали, что для смены оператора следует зайти в раздел «Сим-карты», выбрать нужный номер, ввести требуемые данные и отправить заявление.
«После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с вами, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора», - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность перенести номер на сайте или в офисе оператора сохранилась.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев выступил с предложением блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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