«Российская молодежь очень разнообразна, даже в одной студенческой группе одни ребята знают англицизмы, а другие – знают больше архаизмы. Сейчас система образования настолько различна, нет единой системы обучения литературе и языкам. Поэтому я просто не думаю, что нужно говорить об общих тенденциях. Россия велика, если в Москве или Петербурге больше такого, то где-нибудь на Колыме меньше. Для моего поколения это слово малоупотребительно, от своих студентов я его не слышал. Но, конечно, не секрет, что англицизмы молодежь использует», - отметил он.

По его словам, в этом нет ничего плохого, в языке должны появляться новые экспрессивные слова.

«Тут дело не в том, что это заимствование, экспрессивная часть языка постоянно требует перезарядки. Поколения всегда меняют экспрессивные слова, например, сначала было «железно», потом «здоровски», потом «супер», «класс» и так далее. Тут дело не в англицизмах, а в том, что экспрессивные слова быстро теряют энергию, а молодежь любит новизну, и появляется потребность чем-то заменить. Слово «переплюнуть», например, сильно старо. Если предложить хорошее русское слово на замену «могнуть», они подхватят, уверяю вас. Бывают очень хорошие экспрессивные слова, вполне приличные. Это нормальная потребность языка в перезарядке экспрессивной энергии», - заключил он.

Русский язык развивался через «ошибки», но их должны оценить лингвисты и авторитетные носители, чтобы они превратились в норму, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

