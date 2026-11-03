«Могнуть» не переплюнуть: Как в России приживаются молодежные англицизмы
Валерий Мокиенко объяснил НСН, что слово «могнуть» прижилось в России, так как языку постоянно требуется экспрессия.
Слово «переплюнуть» сильно старо для молодежи, поэтому английский синоним «могнуть» прижился больше, хоть его и используют далеко не все, заявил НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
Словом 2026 года признано существительное «моггинг» (англ. mogging). Об этом 3 ноября сообщили на сайте словаря английского языка Collins. «Моггинг» определяется как превосходство или затмение кого-либо или чего-либо, что может подразумевать заставлять их выглядеть хуже с точки зрения внешности, уверенности в себе или статуса. Мокиенко объяснил, почему российская молодежь активно использует подобные слова.
«Российская молодежь очень разнообразна, даже в одной студенческой группе одни ребята знают англицизмы, а другие – знают больше архаизмы. Сейчас система образования настолько различна, нет единой системы обучения литературе и языкам. Поэтому я просто не думаю, что нужно говорить об общих тенденциях. Россия велика, если в Москве или Петербурге больше такого, то где-нибудь на Колыме меньше. Для моего поколения это слово малоупотребительно, от своих студентов я его не слышал. Но, конечно, не секрет, что англицизмы молодежь использует», - отметил он.
По его словам, в этом нет ничего плохого, в языке должны появляться новые экспрессивные слова.
«Тут дело не в том, что это заимствование, экспрессивная часть языка постоянно требует перезарядки. Поколения всегда меняют экспрессивные слова, например, сначала было «железно», потом «здоровски», потом «супер», «класс» и так далее. Тут дело не в англицизмах, а в том, что экспрессивные слова быстро теряют энергию, а молодежь любит новизну, и появляется потребность чем-то заменить. Слово «переплюнуть», например, сильно старо. Если предложить хорошее русское слово на замену «могнуть», они подхватят, уверяю вас. Бывают очень хорошие экспрессивные слова, вполне приличные. Это нормальная потребность языка в перезарядке экспрессивной энергии», - заключил он.
Русский язык развивался через «ошибки», но их должны оценить лингвисты и авторитетные носители, чтобы они превратились в норму, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.
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