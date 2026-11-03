По его словам, на сцене было минимум реквизита, а все строилось на искренней игре актеров, которые специальным образом готовились к спектаклю.

«Все построено на игре актеров, декораций как таковых практически нет. Есть символичная земля, небо, и есть скифская баба на краю сцены, и это практически весь реквизит. Поэтому, конечно, благодарность самой труппе, актеры очень ответственно к этому подошли, мы с ними встречались, обсуждали некоторые моменты. Они даже приехали в музей-заповедник Шолохова, погрузились в среду, о чем сами говорили как об очень полезном событии. Они играют крайне искренне и с огромной самоотдачей. Поэтому спектакль смотрится на одном дыхании, несмотря на его продолжительность. Это театральное событие, о чем говорил и присутствующий на премьере Константин Райкин. Китай просматривается временами достаточно отчетливо. В какой-то момент, например, герой, испачкавший руки в крови, одной рукой делает себе гребень, и удаляется таким «петухом», прихватив красное полотно. Да, это чисто китайские аллегории», — поделился он.

При этом он признался, что не совсем поддерживает финал спектакля.

«Если говорить о том, что мне показалось недостаточным, мне не очень подошел финал. Шолоховский финал заключается в том, что Григорий возвращается к сыну, он возвращается домой, берет на руки сына. Роман заканчивается строчками: "Это было все, что еще роднило его с этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром". У Шолохова, несмотря на всю трагичность и гибель главных героев, финал все равно жизнеутверждающий. А спектакль заканчивается таким образом, что Григорий уходит фактически, уходят все, кто его окружали, он как бы вместе с ними уходит, получается некая безысходность. Мне это не очень созвучно в плане восприятия "Тихого Дона". Но это единственное, что я бы добавил», — заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Шолохов заявил НСН, что роман-эпопея «Тихий Дон» больше подойдет для старших классов, добавив, что такого мнения придерживался и сам автор произведения.

