Путин поручил оценить возможность продления Года единства народов России

В ходе заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям он указал, что Года единства народов не должен заканчиваться 31 декабря.

«Нужно найти формы продолжения этой работы. Просил бы вас просто обратить на это внимание и сделать свои предложения», - сказал глава государства.

Он добавил, что правительству совместно с администрацией Президента также необходимо «подумать и эти предложения сформулировать».

Ранее жителей России пригласили отметить День народного единства за общим столом и присоединиться к федеральной акции #ПирогНаЧетвертое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

