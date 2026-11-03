Лукашенко: Конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы
Украинский конфликт может быть урегулирован уже в ближайшие месяцы. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, политик подчеркнул, что это его личное мнение.
«Всё: сил нет, ресурсов нет, устали все», - сказал он.
Лукашенко добавил, что Белоруссия желает скорейшего мирного урегулирования противостояния, «в которое оказались втянуты два братских нам народа».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что завершения конфликта на Украине «все хотят и все к этому стремятся», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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