Ресторатор назвал главную проблему общепита
Заведения не особо страдают от кредитов, но есть проблемы похуже, заявил НСН Сергей Миронов.
Непрофессионализм сотрудников и расширение рынка готовой еды влияют куда сильнее, чем долги, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Просроченная задолженность предприятий общепита к сентябрю достигла рекордных 24,3 млрд рублей — это на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. На проблемные долги приходится уже более 13% кредитного портфеля отрасли — фактически каждый восьмой рубль не возвращается вовремя. Высокие ставки по ссудам, аренда и зарплаты оставляют владельцам меньше средств на погашение кредитов, утверждают «Известия». Миронов предрек закрытия этим заведениям.
«Это серьезные деньги. Это говорит о том, что огромное количество предприятий находится в минусе: у них нет прибыли, копятся долги, и это все говорит о будущих закрытиях. Ресторанный рынок изначально не особо кредитный, так как банки не особо давали им деньги, а большая часть просто должны деньги поставщикам. По этой же причине на отрасль не особо влияет ключевая ставка. У бизнеса сегодня основная беда — это рост рынка готовой еды от ретейла. То есть, маленькие кафешки, которые открываются в магазинах, доставка готовых блюд. Эта сфера прирастает в год на 35%, и каждый год откусывает новый кусочек от ресторанов. Это никак не влияет на людей, которые приходят в пятницу, в субботу в ресторан посидеть. А вот те, кто ходят по будням, их количество сокращается. Это первая проблема. Вторая проблема — нехватка сотрудников. Потому что мы сейчас все-таки не учим людей под ресторанный бизнес. И те, кто достались нам из советского времени, потихоньку заканчиваются. Работает большое количество непрофессионалов, из-за чего растет фонд оплаты труда: они не справляются, их приходится увольнять, нанимать новых и за всех платить налоги», — заключил он.
Ранее Миронов объяснил НСН, за какой эмоцией россияне идут в ресторан.
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