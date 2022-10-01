В ФРГ рассказали о перспективах вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме

Заявка Украины о вступлении в НАТО в ускоренном режиме будет рассмотрена всеми членами Североатлантического альянса. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на брифинге с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.

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«Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине», - заявила Ламбрехт.

Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Украина доказала совместимость со стандартами Североатлантического альянса. По его словам, страна «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и поэтому подала заявку на вступление в блок в ускоренном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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