«Неудачные совпадения»: Армения утвердит статут МУС, РФ заявила о последствиях

Премьер подчеркнул, что Римский статут был подписан не действующим правительством, однако власти не могут «заморозить отношения и обязательства перед другими партнерами». Он также пояснил, что ратификация документа изначально отклонялась из-за несоответствия Конституции государства. Однако, указал Пашинян, в 2015 году в Конституцию внесли изменения, соответственно прежние «противоречия устарели».

Так, в конце 2022 года правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС для судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. В этом году, 1 сентября, армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

МИД РФ 8 сентября сообщил, что посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство, ему выражено жесткое представление из-за «недружественных действий» Еревана, а также передана нота протеста.

«Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A.В. Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США», — говорится в сообщении.

При этом российское министерство обратило внимание на появление у армянских властей «определенных сомнений» в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе.

До этого, 5 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что при оценке действий Еревана по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Армении.

Еще в марте источник РИА Новости в МИД РФ сообщал, что в Москве считают планы Армении по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Отмечалось, что Ереван предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией.