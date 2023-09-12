«Неудачные совпадения»: Армения утвердит статут МУС, РФ заявила о последствиях
Армения объяснила, что процедура ратификации Римского статута МУС не направлена против РФ. Однако в Москве сочли шаги Еревана недружественными, напомнив про учения с США и «сомнения» в ОДКБ.
Начало процедуры ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, ратификация документа связана с возрастающей напряженностью в Нагорном Карабахе. Пашинян отметил, что Армения начала ратификацию Римского статута еще в декабре прошлого года.
«Это просто занимает некоторое время из-за наших процедур. К сожалению, у него (Римского статута – ред. НСН) были неудачные совпадения в контексте отношений России и Гаагского суда. Этот процесс связан не с армяно-российскими отношениями», - сказал Пашинян.
Премьер подчеркнул, что Римский статут был подписан не действующим правительством, однако власти не могут «заморозить отношения и обязательства перед другими партнерами». Он также пояснил, что ратификация документа изначально отклонялась из-за несоответствия Конституции государства. Однако, указал Пашинян, в 2015 году в Конституцию внесли изменения, соответственно прежние «противоречия устарели».
Так, в конце 2022 года правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС для судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. В этом году, 1 сентября, армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
МИД РФ 8 сентября сообщил, что посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство, ему выражено жесткое представление из-за «недружественных действий» Еревана, а также передана нота протеста.
«Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A.В. Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США», — говорится в сообщении.
При этом российское министерство обратило внимание на появление у армянских властей «определенных сомнений» в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе.
До этого, 5 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что при оценке действий Еревана по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Армении.
Еще в марте источник РИА Новости в МИД РФ сообщал, что в Москве считают планы Армении по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Отмечалось, что Ереван предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией.
Так, 17 марта МУС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации» детей «с оккупированных территорий Украины» в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится спокойно к выдаче ордера на арест, и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию суда.
«НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ» ШАГИ АРМЕНИИ
Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что армяно-американские учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации. При этом на прошлой неделе председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в альянс.
На этом фоне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, что действия Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье.
«Армения, намерения и цели Турции и Азербайджана – это две части одной медали, которые вместе называются "драматическое сокращение влияния России в Закавказье". Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайджана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было!», - сказал Затулин.
В свою очередь экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. По его словам, задача НАТО – это «выдавить из региона русских».
«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.
Со своей стороны, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с НСН прокомментировал военные учения США и Армении. Он отметил, что они проводятся не в первый раз – страны неоднократно практиковали совместные тренировки еще до войны в Нагорном Карабахе.
«Это не первый случай, когда Армения сотрудничает с НАТО. Такой формат существовал и до второй Карабахской войны. Проблема безопасности для Еревана чрезвычайно важна в последние три года, и власти стараются взаимодействовать с разными силами. Тем более важно, что, как в Армении считают местная элита, Россия не может или не хочет выполнять тех обязательств, под которыми она подписывалась после окончания войны в 2020 году. Поэтому какие-то другие форматы взаимодействия в сфере безопасности Армении не помешают», - сказал Искандарян.
Между тем прослеживается обострение отношений Армении и Азербайджана. Никол Пашинян 7 сентября заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. По его словам, накопление войск замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян считает, что ситуация является взрывоопасной.
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя сосредоточение войск у границы, заявил, что Баку предпринимает такие шаги в качестве ответной меры.
«То, что касается накопления техники вдоль пограничной линии, то это уже ответные меры. Неделю назад, если не больше, армянские, азербайджанские СМИ и международные наблюдатели сообщали о том, что Армения концентрирует военную технику вдоль азербайджанских рубежей. По настоянию президента Франции Эммануэля Макрона, индийские компании, производящие современное вооружение, выполняли подряд для обеспечения армянской армии. Речь шла об оружии наступательного характера. Наличие тяжелой техники вдоль границы – это фактор, который заставляет с собой считаться», - сказал Аббасов в интервью НСН.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что Армения занимает деструктивную позицию в выполнении трехстороннего соглашения, безосновательно обвиняя в этом Азербайджан и Россию.
«Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца, тому служит миротворческий контингент, находящийся на линии разделения. Этому служит и трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое неукоснительно должны соблюдать все стороны. Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват – Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения, обвиняя в этом и Азербайджан, и Россию, что не является истиной», - отметил депутат.
Ранее, 5 сентября, Мария Захарова заявила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором. Она предположила, что «роли у всех расписаны», то есть заранее известно, «кто что заявляет и кто как это говорит».
До этого, 3 сентября, Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. По словам премьера, российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия «либо не хочет, либо не может этого делать», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»
- Путин: Доходы россиян растут, но остаются довольно скромными
- Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024–2026 годы
- Путин: Надо подумать над разбюрокрачиванием выдачи гражданства для учившихся в РФ
- Евро упал ниже 100 рублей на Мосбирже
- Доллар упал ниже 93 рублей
- Появилось фото самолета, севшего в поле в Новосибирской области
- Росавиация: Самолет из Сочи сел в поле близ Каменки под Новосибирском
- Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов для россиян
- В Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru