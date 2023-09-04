«Расчленение и смотрящий»: В Ереване назвали абсурдом вступление Армении в НАТО
НАТО не собирается защищать Армению от Азербайджана, при этом Турция жаждет «расчленения» страны, сказал в эфире НСН Арман Абовян.
Идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике, заявил в интервью НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер ранее призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, а президента США – «защитить» эту страну.
«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.
При этом он подтвердил, что армянские власти взяли антироссийский вектор.
«Армянские власти давно уже поддерживают антииранские и антироссийские нарративы в регионе. Армению пытаются в строить в антиирано-китае-российский блок, что чревато катастрофическими последствиями. Но власть это не волнует, она занимается сохранением самой себя. Все промахи России становятся для СМИ топливом антироссийских настроений. При этом Армения – не антироссийская страна, как и ее общество. Просто от от Москвы ждут более конкретных шагов, потому что у нас сейчас на полутонах не сыграть», - заключил собеседник НСН.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что необходимо готовиться к вступлению в ЕС десяти новых стран в период до 2030 года. Сербский политолог Стеван Гайич допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в НАТО могут пригласить Армению и Азербайджан.
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