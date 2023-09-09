«Заботиться о своей чести». Россия строит отношения с Арменией на фоне роста влияния Франции и США
Пока Армения выстраивает отношения с Францией и США, а Россия требует от Баку отчета о его действиях, в Нагорном Карабахе избирают нового президента.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о своей готовности к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы исключить деэскалацию ситуации на границе. Об этом Пашинян сказал Макрону в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба правительства Армении.
По информации пресс-службы, представители Армении и Франции обсудили ситуацию в связи с блокированием Лачинского коридора и «концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха», ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил НСН, что в Баку обеспокоены решением Франции поддержать Армению – и это причина усиления группы войск на границе.
«Армения никак не думает о том, чтобы наладить полноценный диалог с Азербайджаном. Включаются в процесс Франция, Греция, Индия и другие страны, которые на стороне Армении, они как раз нагнетают обстановку. Что касается накопления техники вдоль пограничной линии, то это уже ответные меры. Неделю назад, если не больше, армянские, азербайджанские СМИ и международные наблюдатели сообщали о том, что Армения концентрирует военную технику вдоль азербайджанских рубежей. По настоянию президента Франции индийские компании, производящие современное вооружение, выполняли подряд для обеспечения армянской армии. Речь шла об оружии наступательного характера», - указал политолог.
На фоне недружественных действий Еревана посол Армении был вызван в МИД России, ему выражено представление, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В частности, Москва хочет получить ответы на вопросы о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, гуманитарной поездке на Украину жены премьера Армении Никола Пашиняна, а также проведении военных учений с США.
Кроме того, Москва озабочена задержанием в армянском Горисе блогера Мики Бадаляна и сотрудника радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, которого позже отпустили.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что Ереван безосновательно обвиняет в нарушении трехстороннего соглашения Азербайджан и Россию.
«Я не хочу говорить, кто прав или кто виноват в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении трехстороннего соглашения с участием России. Армения устраивает совместные учения с США, отзывает представителя Армении из ОДКБ, оказывает гуманитарную помощь ВСУ. Конечно, это нельзя считать допустимым», - отметил он.
По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, на фоне планов Армении провести военные учения с американцами можно говорить о «драматическом сокращении влияния России в Закавказье», заявил он НСН. Вытеснение России из Закавказья станет необратимым, если потакать лести премьера Армении Пашиняна на личных встречах, а самим ничего не делать, констатировал парламентарий.
«Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайджана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было! Не запугивайте сами себя и не трусьте преждевременно от того, что наша принципиальность в этом вопросе чревата столкновением не с Азербайджаном, а даже с Турцией. Уверен, что там далеко не герои, когда дело касается военных столкновений с Россией», - судя по всему, теперь уже риторически заявил Затулин.
Ранее политолог Александр Искандарян заявил НСН, что Москве не следует расценивать сближение Армении с Западом как катастрофу, хотя проблемы между странами есть.
«Вне зависимости от позиции и разногласий крупных политических игроков, после того, как прошлый лидер Арцаха (Нагорного Карабаха) подал в отставку, парламентом республики избран новый президент. Им стал Самвел Шахрамян, до этого работавший госминистром Арцаха», сообщает Telegram-канал WarGonzo в субботу, 9 сентября.
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