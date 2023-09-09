«Заботиться о своей чести». Россия строит отношения с Арменией на фоне роста влияния Франции и США

По информации пресс-службы, представители Армении и Франции обсудили ситуацию в связи с блокированием Лачинского коридора и «концентрацией азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха», ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил НСН, что в Баку обеспокоены решением Франции поддержать Армению – и это причина усиления группы войск на границе.



«Армения никак не думает о том, чтобы наладить полноценный диалог с Азербайджаном. Включаются в процесс Франция, Греция, Индия и другие страны, которые на стороне Армении, они как раз нагнетают обстановку. Что касается накопления техники вдоль пограничной линии, то это уже ответные меры. Неделю назад, если не больше, армянские, азербайджанские СМИ и международные наблюдатели сообщали о том, что Армения концентрирует военную технику вдоль азербайджанских рубежей. По настоянию президента Франции индийские компании, производящие современное вооружение, выполняли подряд для обеспечения армянской армии. Речь шла об оружии наступательного характера», - указал политолог.