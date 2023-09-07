Депутат Швыткин: Армения занимает деструктивную позицию по Карабаху
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что Ереван безосновательно обвиняет в нарушении трехстороннего соглашения Азербайджан и Россию, при этом проводит учения с США.
Армения занимает деструктивную позицию в выполнении трехстороннего соглашения, безосновательно обвиняя в этом Азербайджан и Россию, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил силы на границе с Арменией и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. По словам главы правительства, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась за прошедшую неделю. Швыткин напомнил, что стороны должны неукоснительно соблюдать все условия соглашения, чтобы не привести к эскалации конфликта.
«Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца, тому служит миротворческий контингент, находящийся на линии разделения. Этому служит и трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое неукоснительно должны соблюдать все стороны. Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват – Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения, обвиняя в этом и Азербайджан, и Россию, что не является истиной», - отметил он.
По его словам, российские миротворцы выполняют поставленные задачи с честью и достоинством, на что Армения отвечает военными учениями с США и отзывает представителя из ОДКБ.
«Армения и Азербайджан должны четко следовать подписанному соглашению, тогда не будет никакой эскалации. Нужно опираться на Россию, как на гаранта. Миротворцы с честью и достоинством выполняют поставленные задачи на сегодняшний день. При этом Армения устраивает совместные учения с США, отзывает представителя Армении из ОДКБ, оказывает гуманитарную помощь ВСУ. Конечно, это нельзя считать допустимым», - добавил депутат.
Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Радиоточке НСН».
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