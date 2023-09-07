Депутат Швыткин: Армения занимает деструктивную позицию по Карабаху

«Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца, тому служит миротворческий контингент, находящийся на линии разделения. Этому служит и трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое неукоснительно должны соблюдать все стороны. Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват – Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения, обвиняя в этом и Азербайджан, и Россию, что не является истиной», - отметил он.

По его словам, российские миротворцы выполняют поставленные задачи с честью и достоинством, на что Армения отвечает военными учениями с США и отзывает представителя из ОДКБ.

«Армения и Азербайджан должны четко следовать подписанному соглашению, тогда не будет никакой эскалации. Нужно опираться на Россию, как на гаранта. Миротворцы с честью и достоинством выполняют поставленные задачи на сегодняшний день. При этом Армения устраивает совместные учения с США, отзывает представителя Армении из ОДКБ, оказывает гуманитарную помощь ВСУ. Конечно, это нельзя считать допустимым», - добавил депутат.

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин «Радиоточке НСН».

