«Ответные меры»: Названы причины вывода войск Азербайджана на границу с Арменией
Ереван первый начал концентрировать войска вдоль азербайджанских рубежей, не желая наладить диалог с Баку, отметил в эфире НСН политолог Тофик Аббасов.
Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом в качестве ответной меры, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН.
Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. По его словам, накопление войск замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян считает, что ситуация является взрывоопасной. Аббасов отметил, что Азербайджан принимает меры для обеспечения своей безопасности.
«То, что касается накопления техники вдоль пограничной линии, то это уже ответные меры. Неделю назад, если не больше, армянские, азербайджанские СМИ и международные наблюдатели сообщали о том, что Армения концентрирует военную технику вдоль азербайджанских рубежей. По настоянию президента Франции Эммануэля Макрона, индийские компании, производящие современное вооружение, выполняли подряд для обеспечения армянской армии. Речь шла об оружии наступательного характера. Наличие тяжелой техники вдоль границы – это фактор, который заставляет с собой считаться», - сказал Аббасов.
При этом, по его словам, все, что касается Нагорного Карабаха, является исключительно «внутренним делом» Азербайджана. Аббасов напомнил, что в Карабахе все еще остаются порядка 10 тысяч армянских военных, которые представляют «угрозу безопасности».
«Все, что касается Карабахского экономического района Азербайджана, это внутреннее дело государства. Мы обращаем внимание сообщества на то, что в Карабахе по-прежнему еще находится около 10 тысяч вооруженных сепаратистов. Они представляют угрозу для безопасности всей нашей республики», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Аббасов заявил, что Франция, Греция и Индия постепенно «включаются» в конфликт между Азербайджаном и Арменией, тем самым нагнетая обстановку.
«Были переговоры, участие посредников... На всех уровнях повестку формировал Баку. Мы видели, как Ереван говорит одно, а делает совершенно противоположное. Армения никак не думает о том, чтобы наладить полноценный диалог с Азербайджаном. Включаются в процесс Франция, Греция, Индия и другие страны, которые на стороне Армении, они как раз нагнетают обстановку. Мы, как сильное звено в региональных расчетах, не можем на это спокойно смотреть и готовы к тому, чтобы отразить любую провокацию», - добавил политолог.
Ранее, в конце июля, Caliber сообщило, что Индия ведет поставки вооружения в Армению через Иран. Тогда азербайджанское издание показало кадры, на которых зафиксировано передвижение автомобильной колонны из Исламской Республики в Армению через погранично-пропускной пункт «Нурдуз». Хотя содержимое машин было накрыто тентом, Caliber уверяло, что перевозимый груз имеет «военное назначение».
В четверг, 7 сентября, Никол Пашинян заявил, что Ереван готов и желает подписать мирный договор с Азербайджаном. Политик подчеркнул приверженность армянской стороны трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года в Москве вместе с президентами России и Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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