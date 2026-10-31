МО: Силы ПВО сбили более 600 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Фламинго»

Российские силы ПВО уничтожили 604 украинских беспилотника, управляемую авиационную бомбу, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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К тому же силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и запуска БПЛА и наземных робототехнических комплексов. Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские военные ударили по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ в Киеве поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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