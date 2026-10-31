МО: Силы ПВО сбили более 600 БПЛА ВСУ и 4 ракеты «Фламинго»

К тому же силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и запуска БПЛА и наземных робототехнических комплексов. Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские военные ударили по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ в Киеве поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».