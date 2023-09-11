«Фейк!»: В России не верят, что Азербайджан решится на «полную зачистку» Карабаха

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил НСН, что рассчитывать Ереван в любом случае может только на российских миротворцев. 

Азербайджан не пойдет на военную кампанию по полной зачистке Карабаха, так как сделать это будет непросто, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН.

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что Азербайджан примет решение о военной кампании по полной зачистке Карабаха в течение двух недель. Ожидается, что 11 сентября пройдут консультации азербайджанских военных с Генштабом Турции, после – с Генштабом Великобритании. Подберезкин назвал эту информацию фейком.

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«Это слишком гипотетическая ситуация. Сегодня военные действия прогнозировать невозможно, все зависит от политической воли и настойчивости. Но я уверен, что этого не произойдет, это не так просто сделать. Это какой-то фейк. Я в эту информацию не верю», - отметил он.

При этом, по его словам, все «сторонние» партнеры Армении вмешиваться в ситуацию точно не будут, помочь в таком случае Еревану могут только российские миротворцы.

«Что касается французов и всех остальных, кто как бы помогает Еревану, они вмешиваться не будут. Они сами не могут в Африке разобраться, туда они точно не полезут. Это все из области фантастики. Российские миротворцы в таком случае выполнят приказ ОДКБ, всегда русские миротворцы делали свою работу исключительно хорошо. Будет приказ ОДКБ и российского командования – они его выполнят», - рассказал собеседник НСН.

Азербайджан может начать «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, так как Армения не хочет выводить оттуда свои вооруженные силы, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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