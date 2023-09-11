«Фейк!»: В России не верят, что Азербайджан решится на «полную зачистку» Карабаха

Азербайджан не пойдет на военную кампанию по полной зачистке Карабаха, так как сделать это будет непросто, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН.

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что Азербайджан примет решение о военной кампании по полной зачистке Карабаха в течение двух недель. Ожидается, что 11 сентября пройдут консультации азербайджанских военных с Генштабом Турции, после – с Генштабом Великобритании. Подберезкин назвал эту информацию фейком.