«Катастрофы нет?»: Почему Армения решила провести военные учения с США
Москве не следует расценивать сближение Армении с Западом как однозначный выбор «сюда или туда», заявил НСН политолог Александр Искандарян.
Грядущие военные учения Армении и США проводятся не в первый раз – страны неоднократно практиковали совместные тренировки еще до войны в Нагорном Карабахе, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Накануне Минобороны Армении анонсировало военные учения с США, которые пройдут с 11 по 20 сентября.
«Это не первый случай, когда Армения сотрудничает с НАТО. Такой формат существовал и до второй Карабахской войны. Проблема безопасности для Еревана чрезвычайно важна в последние три года, и власти стараются взаимодействовать с разными силами. Тем более важно, что, как в Армении считают местная элита, Россия не может или не хочет выполнять тех обязательств, под которыми она подписывалась после окончания войны в 2020 году. Поэтому какие-то другие форматы взаимодействия в сфере безопасности Армении не помешают», - сказал Искандарян.
Он согласен с мнением, что у Еревана в приоритете выстраивание отношений со странами Запада, однако Москве не стоит выписывать Армению из союзников.
«Элементы сближения с Западом, конечно, есть. Но это не попытка однозначного выбора «туда или сюда». Это попытка диверсификации. Когда инструменты в одном месте не работают, пытаются найти какие-то другие – это не значит, что старые инструменты надо выбросить в мусорный ящик. Идет процесс попытки обеспечения безопасности – это чрезвычайно важно для Армении сейчас. Проблема отношений с Россией существует, и кризис в них виден. Надеюсь, что способы обсуждать и решать эти проблемы сохранятся, и ожидать каких-то катастрофических последствий я бы не стал», - заключил политолог.
Ранее Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет выстраивать свои дальнейшие действия, «исходя из содержания ответа Еревана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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