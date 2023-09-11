Госдеп назвал «рутинными» военные учения Армении и США

Военные учения войск США и Армении носят рутинный характер, и не связаны с армяно-азербайджанским конфликтом, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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Учения под названием Eagle Partner 2023 проходят с 11 по 20 сентября. Солдаты двух стран отрабатывают различные силовые операции.

Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не боится потерять Ереван как союзника. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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