Госдеп назвал «рутинными» военные учения Армении и США
11 сентября 202321:40
Военные учения войск США и Армении носят рутинный характер, и не связаны с армяно-азербайджанским конфликтом, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Учения под названием Eagle Partner 2023 проходят с 11 по 20 сентября. Солдаты двух стран отрабатывают различные силовые операции.
Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не боится потерять Ереван как союзника. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru