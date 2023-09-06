«Не трусьте!»: Депутат Затулин назвал причины сокращения влияния РФ в Армении

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что армяно-американские учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации. При этом на текущей неделе председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в альянс. Константин Затулин указал, что России нужно заботиться о своей чести.