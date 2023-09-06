«Не трусьте!»: Депутат Затулин назвал причины сокращения влияния РФ в Армении
Россия не должна запугивать саму себя столкновением с Азербайджаном и Турцией, нужно держать Лачинский коридор под контролем миротворцев РФ, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин.
Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения России в отношении Азербайджана и Турции привели к сокращению влияния РФ в Закавказье, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что армяно-американские учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации. При этом на текущей неделе председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в альянс. Константин Затулин указал, что России нужно заботиться о своей чести.
«Армения, намерения и цели Турции и Азербайджана – это две части одной медали, которые вместе называются "драматическое сокращение влияния России в Закавказье". Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайждана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было! Не запугивайте сами себя и не трусьте преждевременно от того, что наша принципиальность в этом вопросе чревата столкновением не с Азербайджаном, а даже с Турцией. Уверен, что там далеко не герои, когда дело касается военных столкновений с Россией», - сказал Затулин.
Он отметил, что задачами Пашиняна являются избавление от соотечественников в непризнанном Нагорном Карабахе, смена внешнеполитического вектора политики Армении и уход РФ из «сердец армянского народа». По словам депутата, Пашинян добивается успеха на этом пути.
«Пашинян потому и оказался в роли премьера, его задача состояла в том, чтобы избавиться от соотечественников в Нагорном Карабахе, поменять внешнеполитический вектор политики Армении и, в конечном счете, добиться ухода России из российско-армянских отношений, из сердец армянского народа. Он идет по этому пути и достигает успехов. Помощником его, как ни странно, в этой истории является Азербайджан. Потому что чем больше Азербайджан нарушает общие договоренности, перекрывает Лачинский коридор, не обращает внимание на присутствие российских миротворцев, тем больше поводов у Пашиняна упрекать Россию в бездействии», - указал собеседник НСН.
Затулин подчеркнул, что сегодняшние события не стали неожиданностью. По его словам, строить отношения с правительством Пашиняна – это значит «строить на песке».
«Если ничего не делать или самих себя запутывать, как, к сожалению, происходило в течение долгого периода в отношении намерений сторон, их подлинных целей… Если обольщаться фактом личных взаимоотношений с лидерами государств, которые ведут свою линию, но на встречах предпочитают льстить или подлаживаться под собеседника… То тогда, конечно, все, связанное с вытеснением России из Кавказа необратимо. Все, что сейчас произошло, открытием не является, к этому шло и об этом предупреждали: строить отношения с правительством Пашиняна – это значит строить на песке», - резюмировал депутат.
Ранее, 5 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором. Она предположила, что «роли у всех расписаны», то есть заранее известно, «кто что заявляет и кто как это говорит».
До этого, 3 сентября, Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. По словам премьера, российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия «либо не хочет, либо не может этого делать», передает «Радиоточка НСН».
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