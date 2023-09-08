Захарова: Попытки разжигания вражды между Россией и Арменией недопустимы
Попытки разжечь вражду и ненависть между Россией и Арменией недопустимы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды ... между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — отметила дипломат, приветствуя участников Российско-армянского медиафорума.
Официальный представитель МИД отметила, что запрет Еревана на въезд ряда российских деятелей, которые не нарушали закон, наносит ущерб взаимодействию двух стран.
Также Захарова назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна, пишет RT. Дипломат указала, что эти действия направлены на омрачение российско-армянских связей. По словам Захаровой, за инцидентом стоят силы, заинтересованные в отчуждении двух народов и пытающиеся «посеять ненависть, страх, недоверие».
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