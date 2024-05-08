По данным газеты, в декларации содержится фраза «Никаких сапог на земле».

«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — указывает издание.

Как отмечается в материале, транслируемая США стратегия на Украине не изменится. В то же время лидеры на Западе готовятся к «смене курса».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией, на это указывают учения блока Steadfast Defender, пишет «Свободная пресса».

