СМИ: НАТО на саммите утвердит отказ от ввода войск на Украину

Декларацию с отказом от прямого вмешательства в украинский конфликт могут утвердить на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом пишет Corriere della Sera, ссылаясь на проект документа.

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По данным газеты, в декларации содержится фраза «Никаких сапог на земле».

«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — указывает издание.

Как отмечается в материале, транслируемая США стратегия на Украине не изменится. В то же время лидеры на Западе готовятся к «смене курса».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией, на это указывают учения блока Steadfast Defender, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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