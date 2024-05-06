В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран
В Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» с участием 15 государств, они продлятся до 17 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».
Отмечается, что учения будут проходить в западной части страны и на островах. Согласно данным, в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.
Сообщается, что тренировки будут разделены на этапы. Так, с 6 по 12 мая пройдет формирование подразделений и отработка совместных действий, а с 13 по 17 мая пройдут основные учебные бои.
Ранее Генштаб РФ по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
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