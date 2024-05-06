В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» с участием 15 государств, они продлятся до 17 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что учения будут проходить в западной части страны и на островах. Согласно данным, в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.