В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» с участием 15 государств, они продлятся до 17 мая. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что учения будут проходить в западной части страны и на островах. Согласно данным, в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.

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Сообщается, что тренировки будут разделены на этапы. Так, с 6 по 12 мая пройдет формирование подразделений и отработка совместных действий, а с 13 по 17 мая пройдут основные учебные бои.

Ранее Генштаб РФ по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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